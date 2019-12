Liederkranz auf Adventstournee

Reichenbach.Die Zeit der Weihnachtsmärkte hat auch in Lautertal begonnen. Die Sänger vom Liederkranz Winterkasten umrahmten den Markt in Reichenbach unter der Leitung von Jürgen Martini mit ihren Liedern. Für die Winterkäster war es der Beginn einer kleinen Adventstournee: Am kommenden Samstag singen sie auf Märkten in Michelstadt und Beerfurth. Mit dem 24. Adventssingen beschließen sie dann wie üblich am vierten Advent, 22. Dezember, vor eigenem Publikum das Programm der Vorweihnachtszeit. ppp/Bild: Kriegbaum

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 04.12.2019