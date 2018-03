Anzeige

Lindenfels.Die Grippewelle, die derzeit durch Deutschland rollt, trifft auch die Stadt Lindenfels hart. „Es ist schon heftig. Eine solche Grippewelle habe ich seit acht Jahren nicht mehr erlebt“, sagt der Allgemeinarzt Gerhard Wetzig (Bild: Funck). Es handele sich vor allem um Influenza-Fälle, gegen die die Impfstoffe oft nicht wirkten. Vor allem bei Risikopatienten gelte es, wachsam zu sein.

Der Arzt steht in seinem Bemühen dieser Tage alleine da: Alle anderen Allgemeinärzte in der Burgstadt sind krank oder im Urlaub. Im Medizinischen Versorgungszentrum sind derzeit nur die beiden Frauenärztinnen im Einsatz, wie Miriam Blumenstock bestätigt, Sprecherin des Kreiskrankenhauses in Heppenheim, das die Einrichtung an der Nibelungenstraße betreibt.

„Hausbesuche sind für mich organisatorisch nicht möglich“, sagt Wetzig. Wegen des Ansturms könne er nicht verantworten, seine Praxis während der Sprechzeiten verlassen.