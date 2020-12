Lindenfelser Kirchengemeinde sucht Kandidaten für den Vorstand

Lindenfels.Am 13. Juni werden in den Gemeinden der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) neue Kirchenvorstände gewählt. Dazu werden auch in der evangelischen Kirchengemeinde Lindenfels Kandidaten gesucht.

Der Kirchenvorstand ist das Leitungsgremium der Gemeinde und als solcher nicht nur für die Verwaltung des Haushaltes der Gemeinde, des Personals und der Gebäude zuständig. Er kümmert sich auch um das theologische Profil, die Liturgie, die pädagogische Konzeption der evangelischen Kindertagesstätte und – gemeinsam mit dem Pfarrer – für Gottesdienste, Seelsorge, den Religionsunterricht sowie die Verwaltung der Sakramente.

Für den Kirchenvorstand wählbar sind alle Gemeindeglieder, die am 1. September 2021, dem offiziellen Beginn der Amtszeit, das 18. Lebensjahr vollendet haben und die konfirmiert sind. Als Jugendmitglieder können Gemeindemitglieder gewählt werden, die dann das 14. Lebensjahr vollendet haben und konfirmiert, aber noch nicht volljährig sind.

Videokonferenz am Sonntag

Die Amtszeit des Kirchenvorstands beträgt sechs Jahre. Es besteht aber die Möglichkeit, vorzeitig auszuscheiden, wenn die persönliche Lebenssituation das nötig macht. Der Kirchenvorstand trifft sich üblicherweise einmal monatlich, während der Corona-Pandemie gab es auch Videokonferenzen.

Das Gremium bildet Ausschüsse, in denen die Mitglieder ihre Kenntnisse und Interessen einbringen können. Jedes Mitglied entscheidet aber selbst, in welchen Bereichen und wie intensiv es sich in die Arbeit einbringt. Die Bereitschaft zur Übernahme von Lesungen in den Gottesdiensten wird zum Beispiel nicht vorausgesetzt.

Die Mitarbeit im Kirchenvorstand bietet nach einer Mitteilung der Gemeinde eine Fülle von Möglichkeiten, Begabungen und Schwerpunkte einzubringen und so die Gemeinde mitzugestalten. „Kirchenvorstandsarbeit ist Teamarbeit, in der jedes einzelne Mitglied zählt, die Entscheidungen aber gemeinsam verantwortet werden. Dass dies durchaus befriedigend sein kann, zeigt die Tatsache, dass bei der Wahl am 13. Juni alle bisherigen Kirchenvorsteher mit einer Ausnahme wieder kandidieren werden“, schreibt die Gemeinde weiter.

Kurt-Martin Berger, Andreas Krauß, Manfred Riebel, Manuela Riebel, Anika Westenberger, Jochen Ruoff und Holger Wörle stellen sich also im Sommer erneut zur Wahl. Dieser Wahlvorschlag kann allerdings noch bis zum 17. Februar durch weitere Kandidaten ergänzt werden.

Im Blick auf die hohen Infektionszahlen in der Corona-Pandemie hat der Kirchenvorstand beschlossen, auf eine Gemeindeversammlung zur Vorstellung und Ergänzung des vorläufigen Wahlvorschlags zu verzichten. Stattdessen wird es am Sonntag, 13. Dezember, ab 15 Uhr eine Videokonferenz über das Programm Zoom geben. Die hierfür benötigten Zugangsdaten werden noch bekanntgegeben.

Gemeindeglieder können bis Sonntag, 20. Dezember, Vorschläge zur Ergänzung des vorläufigen Wahlvorschlags im Pfarrbüro, Seewiesenweg 10 in Lindenfels, schriftlich einreichen. Jeder Wahlvorschlag muss dabei von zehn wahlberechtigten Gemeindegliedern unterstützt werden.

Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig dankte den Mitgliedern des Benennungsausschusses für deren Arbeit. Die Aufgabe des Ausschusses ist es, potenzielle Kandidaten aufzusuchen und für die Arbeit im Kirchenvorstand zu gewinnen, um dann den vorläufigen Wahlvorschlag vorzulegen. Hier haben außer der Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig noch Kurt-Martin Berger, Christina Kindinger, Birgit Ruoff und Petra Sattler mitgearbeitet.

Pfarrerin geht in den Ruhestand

„Die evangelische Kirchengemeinde Lindenfels steht im kommenden Jahr vor wichtigen Aufgaben und Entscheidungen. Mit der Ruhestandsversetzung der bisherigen Pfarrerin zum 1. Dezember 2021 tritt die Kürzung der Pfarrstelle auf 50 Prozent in Kraft, die daher nur als halbe Pfarrstelle ausgeschrieben werden kann. Das macht eine Neustrukturierung der Gemeindearbeit nötig“, kündigte der Kirchenvorstand an.

Im Einvernehmen mit der Kirchenverwaltung der EKHN in Darmstadt sei beschlossen worden, sich von dem Gemeindehaus und dem daran angrenzenden Pfarrhaus im Seewiesenweg zu trennen, da die Gebäude für heutige Verhältnisse zu groß und durch ihre Hanglage für viele Gemeindeglieder nur schwer zu erreichen seien. Zurzeit berate das Gremium über Alternativen für die künftige Gemeindearbeit.

Es gebe hierfür mehrere Optionen: Den Erwerb einer Immobilie in der Stadtmitte, den Neubau eines kleineren Gemeindehauses nahe der Kirche oder die gemeinsame Nutzung des katholischen Pfarrhauses und Pfarrheims. Dabei sei es aber wichtig, „die Konditionen klar festzulegen“.

Erste Gespräche zwischen dem evangelischen Kirchenvorstand und dem Verwaltungs- und Pfarrgemeinderat der katholischen Gemeinde St. Petrus und Paulus über die Möglichkeiten einer solchen ökumenischen Nutzung gab es bereits im Frühjahr. „Ob sich diese Pläne verwirklichen lassen, werden weitere Gespräche und das Votum des Bistums entscheiden. Die Evangelische Landeskirche hat ihr Einverständnis für ein solches Projekt, das die lebendige Ökumene weiter stärken würde, bereits erteilt.“

Wegen all dieser wichtigen Entscheidungen sei es hilfreich, dass etliche erfahrene Kirchenvorsteher bereit seien, mit in die nächste Amtszeit zu gehen. Dennoch sei es wünschenswert, wenn sich noch neue Kandidaten aus der Kirchengemeinde bereiterklärten, sich am 13. Juni zur Wahl zu stellen. „Je bunter und vielfältiger das Gremium sein wird, desto lebendiger wird auch die Arbeit im Kirchenvorstand sein. Es wäre schön, wenn das ganze Spektrum von unterschiedlichen Menschen unserer Gemeinde im Kirchenvorstand vertreten wäre. Je mehr Mitglieder der Kirchenvorstand hat, auf desto mehr Schultern verteilt sich die Arbeit und desto entlasteter ist der Einzelne“, heißt es in dem Aufruf der Kirchengemeinde abschließend. tm/red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 09.12.2020