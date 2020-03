„Lindenfelser Lichtblick“ soll nächste Woche starten

Lindenfels.Die evangelische Kirchengemeinde Lindenfels bietet in Zusammenarbeit mit der katholischen Gemeinde St. Petrus und Paulus den Menschen Hilfe in der Corona-Krise an und möchte damit „Lichter der Hoffnung inmitten der Verunsicherung und Angst durch das neue Virus setzen“, so Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig in einer Mitteilung.

Dazu dienten geistliche Angebote, wie die Einladung zum Gebet und dem Entzünden einer Kerze an jedem Abend, das regelmäßige Glockengeläut, den Hinweis auf Fernseh- und Rundfunkgottesdienste, Andachten auf einem im Aufbau befindlichen Kanal auf der Internet-Seite YouTube und die persönliche Seelsorge durch die Pfarrerin per Telefon und im Zweiergespräch unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften. Hilfe beim Einkaufen oder Ausführen des Hundes für Menschen mit besonderem Risiko oder solchen in häuslicher Quarantäne sei ebenfalls möglich.

„Abstand halten und sich dabei nahe sein, das ist das Gebot der Stunde“, so Grimm-Helbig. Die Kirchengemeinde Lindenfels ermöglicht das mit verschiedenen Angeboten. Jeden Abend ab 19.30 Uhr läuteten die Glocken, um zum Innehalten, Beten und dem Entzünden einer Kerze im Fenster zu ermutigen. Menschen aus der Gemeinde hülfen anderen beim Einkaufen oder anderen Aufgaben.

Die Lindenfelser Kirchengemeinden seien zurzeit dabei, einen You-Tube-Kanal mit dem Titel „Lindenfelser Lichtblick“ einzurichten. Dort sollten Andachten, Gebete, spirituelle Musik und andere geistliche Beiträge Trost und Hoffnung spenden, kündigte die Pfarrerin an. Voraussichtlich in der nächsten Woche werde das Angebot beginnen.

Pfarrerin Grimm-Helbig bietet Gespräche und Kontakt an. Zudem verweist die Seelsorgerin auf den Fernsehgottesdienst morgen (Sonntag) mit Kirchenpräsident Volker Jung ab 9.30 Uhr im ZDF. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.03.2020