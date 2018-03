Anzeige

Lindenfels.Aus seinem Winterschlaf ist das Lindenfelser Museum erwacht. Vor dem Ostermarkt am kommenden Wochenende waren zahlreiche Helfer im Einsatz, um alles sauber und ordentlich zu machen. Da wurden Ausstellungsstücke abgestaubt, Fenster geputzt und kleine Reparaturen erledigt.

Museumsleiter Jan Hohmann freute sich, dass annähernd 20 Personen dabei waren. Das Lindenfelser Museum, das 1969 in der ehemaligen Zehntscheune der Kurpfalz eingerichtet wurde, ist bis Ende Oktober wieder an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Ab dem 12. Mai wird die Sonderausstellung „Von der Biene zum Honig“ gezeigt. Wer den Ostermarkt im Bürgerhaus besucht, der hat im Museum freien Eintritt. df/Bild: Funck