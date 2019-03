Lindenfelser Musical im Parktheater

Lindenfels.Die Proben für das Musical „Die Lernfabrik“ aus der Feder von Stephan Lauterbach und Simone Spielmann laufen auf Hochtouren. Am 4. und 5. Mai (Samstag und Sonntag) werden insgesamt 50 Kinder und Jugendliche das Stück im Parktheater in Bensheim auf die Bühne bringen.

Der Erlös der Aufführungen geht an den Verein Sternenkinderzentrum Odenwald. „Das ist ein wichtiger Verein, und die Menschen leisten unglaublich tolle Arbeit“, sagte Stephan Lauterbach. „Wir sind froh, dass wir sie finanziell ein bisschen unterstützen können.“

Froh sind die beiden Autoren des Stückes auch über die Kooperation mit einem Tanzstudio aus Fürth. Aus dessen Reihen werden 20 Tänzerinnen – mal alleine und mal im gesamten Ensemble – der Choreographie der Lieder noch zusätzliche Impulse geben. „Ich habe die Tanzlehrerin Stefanie Niehren gefragt, ob sie mir bei der Choreographie der Songs helfen kann. Und daraus ist diese tolle Zusammenarbeit entstanden“, berichtet Simone Spielmann von den Anfängen der Kooperation.

Kritik am Schulsystem

Schon während der Aufführung des vorigen eigenen Musicals mit dem Titel „Die Hexe vom leuchtenden Turm“ im Jahr 2013 entstand die Idee für ein neues Stück. Es sollte eine Geschichte über das Schulsystem sein, das die Kinder verheizt – wie Lauterbach und Spielmann die Lage zumindest sehen. Ein Schulsystem, das sich dem Mainstream der Gesellschaft anpasst: Schneller, besser, skrupelloser. Kreativität und Individualität blieben auf der Strecke, und die Schüler würden zu funktionierenden Lernrobotern.

So entstand die Geschichte von der rebellischen Anna, die in ein Internat kommt, an dem sehr zweifelhafte Methoden angewendet werden. Amelie, eine kränkliche und damit als Außenseiterin abgestempelte Mitschülerin, findet in Anna eine vermeintliche Verbündete. Aber dann kommt alles ganz anders.

Karten gibt es im Kur- und Touristikservice in Lindenfels und im Bürohaus Moritz in Winterkasten. Kartenreservierungen sind möglich bei Simone Spielmann (E-Mail: simonespielmann@aol.com). Die Aufführungen sind am 4. und 5. Mai jeweils ab 16 Uhr im Parktheater in Bensheim. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.03.2019