Lindenfelser Ökomarkt fällt aus

Lindenfels.Wegen der Corona-Pandemie wird der 32. Ökomarkt in Lindenfels ausfallen. Dies teilte Bürgermeister Michael Helbig in seinem jüngsten Magistratsbericht mit. Ursprünglich hätte der Markt am Sonntag, 6. September, in der Burgstraße stattfinden sollen.

Bereits Mitte Mai hatte die Stadt die meisten Großveranstaltungen für diesen Sommer abgesagt, darunter das Burg- und Trachtenfest und das geplante Life-Festival. Grund sei das hohe Ansteckungsrisiko, teilte die Stadt damals mit. Davon abgesehen entzögen die vom Land Hessen verordneten Besucherbeschränkungen den Veranstaltungen den wirtschaftlichen Boden.

Lange bestand noch Hoffnung, dass zumindest der Lindenfelser Ökomarkt stattfinden kann. Mittlerweile können in Hessen zwar auch wieder Veranstaltungen mit bis zu 250 Teilnehmern stattfinden, alle größeren Zusammenkünfte sollen aber voraussichtlich bis Oktober verboten bleiben. Letztlich hat die Stadt beschlossen, auch den Ökomarkt abzusagen. red

