Lindenfelser Orden bei der Trödel-Show

Diese Cotillon-Orden, die zu Peter Dinkels Sammlung gehören, wurden im 19. Jahrhundert aus Papier gefertigt. © Dinkel

Lindenfels.Als er vor etwa 25 Jahren über einen Flohmarkt in Darmstadt schlenderte, wusste Peter Dinkel noch nicht, welchen Schatz er dort finden würde. Mühevoll schnitt einer der Verkäufer in filigraner Kleinstarbeit Papierorden aus. Worum es sich bei den Schmuckstücken handelt, fand Peter Dinkel in einem kurzen Gespräch mit dem Händler heraus:

Die sogenannten Cotillon-Orden wurden bei Tänzen um

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3034 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 17.05.2018