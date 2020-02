Lindenfelser setzen Zeichen gegen Gewalt

Lindenfels.Gegen Hass, Rassismus und rechte Gewalt haben in Lindenfels zahlreiche Bürger demonstriert.

Am Freitagabend trafen sich relativ spontan etwa 60 Personen – darunter auch viele Kinder – am Lindenplatz, entzündeten Kerzen und bekundeten ihre gemeinsame Haltung gegen Aggression und Gewalt, die sich in die Gesellschaft digital und auch analog eingeschlichen hat, in der man doch eigentlich friedlich ohne Hass miteinander leben kann, wie die Teilnehmer betonten.

Nach einer kurzen Rede wurde mit Schweigeminuten der Toten und Verletzten gedacht, die aktuell in Hanau und generell überall in Deutschland rechten Übergriffen zum Opfer fielen. Nach einer Stunde löste sich die friedliche, bunte Gemeinde auf. red/Bild: Krey

