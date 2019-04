Lions Club besuchte junge Musical-Teilnehmer in Lindenfels

Lindenfels.In der Turnhalle der Carl-Orff-Schule war die Hauptprobe für das Kindermusical Lernfabrik. Zu sehen sein wird das Stück am 4. und 5. Mai (Samstag und Sonntag), jeweils ab 16 Uhr im Parktheater in Bensheim. Der Erlös geht an den Verein Sternenkinderzentrum Odenwald. Vom Lions Club Rimbach / Weschnitztal waren Gäste zu der Probe gekommen. 500 Euro hatten sie dabei.

Von dem Geld werden bunte Röcke für die Mitwirkenden gekauft, berichtete Simone Spielmann, die mit ihrem Mann Stephan Lauterbach das Musical geschrieben hat und Regie führt. Unser Bild zeigt (von links) Winfried Kilian und Claudia Reuther vom Lions Club sowie Svenja Hohenstein, die stellvertretende Vorsitzende vom Sternenkinderzentrum. Rechts Stefanie Nieren, Simone Spielmann und alle Mitwirkenden des Musicals. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 12.04.2019