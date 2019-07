Lions Club feiert sein zehnjähriges Bestehen

Lindenfels.Turnusgemäß zu Beginn des neuen Lionsjahres 2019/2020 übergab Anja Heller die Präsidentschaft an den bisherigen Vize-Präsidenten Christian Becker. Anja Heller ließ nochmals das vergangene Lionsjahr Revue passieren. Außer interessanten Vorträgen und der jährlichen Adventskalender-Aktion habe es Neuerungen gegeben, wie der Clubabend bei Freunden, der begeistert aufgenommen worden sei.

Viele soziale Projekte seien aus dem Erlös der Adventskalender-Aktion unterstützt worden. Zu den Höhepunkten des Jahres zählte Heller die Apfelsaft-Activity, der erste Besuch eines englischen Lions Clubs und die Clubfahrt, die nach Bamberg führte. Der Dank der Präsidentin ging an die Clubmitglieder, die sie in ihrer Amtszeit besonders unterstützt hatten.

Der neue Präsident Christian Becker griff den Faden auf und bedankte sich bei seiner Vorgängerin für deren Arbeit. Sein Clubjahr wird unter dem Einfluss des zehnjährigen Bestehens des Lions Clubs Rimbach/Weschnitztal stehen. So solle nicht nur auf bereits Geleistetes zurückgeblickt werden, sondern auch der Club für die nächste Dekade vorbereitet werden.

„Gemeinsam die Zukunft gestalten“ lautet so auch Beckers Motto fürs nächste Jahr, das sich in Veranstaltungen aber auch im Innenleben des Clubs zeigen soll. „Eine breite Basis an engagierten Gleichgesinnten, die auf einen reichen Erfahrungsschatz aus den verschiedensten Lebensbereichen bauen können, ist der Garant für eine positive Zukunft der Organisation“, so Christian Becker in seiner Antrittsrede. „Nicht stillzustehen, sondern weiter zu gehen, sich weiter zu entwickeln – Mut zu haben, neue Wege einzuschlagen, nur so könne man die Herausforderung Zukunft für die uns anvertraute Organisation positiv gestalten.“

Interessenten, die Spaß daran haben, in freundschaftlicher Atmosphäre „die Welt ein kleines bisschen besser zu machen“, sind zu einem Probeabend eingeladen. Mit der Präsidentenübergabe fällt jeweils der Startschuss zu den Vorbereitungen für die Adventskalenderaktion. Der Kalender wird anlässlich des Jubiläums in einer Sonderauflage von 6000 Stück erscheinen. red

