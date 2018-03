Anzeige

Schlierbach.Die Kinder an die Erste Hilfe und das richtige Verhalten im Notfall heranzuführen, ist eine wichtige Aufgabe in den Übungsstunden des Feuerwehrnachwuchses. Dazu hatten die Schlierbacher Löschdrachen die First Responder aus Lindenfels und einen Rettungswagen zu Gast.

Dabei waren auch die Löschzwerge aus Winterkasten, mit denen eine enge Zusammenarbeit besteht. Die Kinder waren begeistert und sehr interessiert, schließlich kann man nicht alle Tage einen Rettungswagen inspizieren oder sehen wie ein Defibrillator funktioniert. red: Bild: Steinmann