Lösungen für den Umgang miteinander

Reichelsheim.„Hey, was guckst Du – Diskriminierung und Respekt im Alltag“ – so heißt ein Projekt der Georg-August-Zinn-Schule in Reichelsheim, bei dem Erfahrungen von Diskriminierung, Respekt und Solidarität aufgegriffen werden. Wie ein guter Umgang miteinander gelingen kann, ist die Leitfrage. Dazu ist die Berliner Künstlerin Soufeina Hamed alias Tuffix eingeladen. Tuffix ist Psychologin mit dem Schwerpunkt interkulturelle Psychologie. Sie zeichnet Comics, die Erlebnisse junger Menschen festhalten.

Vom 26. bis 28. Februar wird die Comic-Ausstellung im Foyer der Georg August-Zinn-Schule zu sehen sein. Die Künstlerin kommt zur Vernissage am Mittwoch, 26. Februar, um 19.30 Uhr, in der Aula. Für die Schüler der Oberstufe gibt es außerdem einen Comic-Workshop mit Tuffix, in dem sie eigene Erlebnisse zu Papier bringen können. Der Workshop wird am zweiten Tag von der Fachschaft Kunst weitergeführt und endet mit einem „Aktionstraining Mund aufmachen: Wie man Diskriminierung begegnen kann“ und der Präsentation der Workshop-Ergebnisse am Freitag, 28. Februar.

Interreligiöser Impuls

An diesem Tag gibt es um 12.30 Uhr einen interreligiösen Impuls. Die muslimische Theologin Fatma Umut, Petra Kunik von der jüdischen Gemeinde Frankfurt und der Schulpfarrer Dieter Keim kommen zum Thema: „Tu deinen Mund auf für die Anderen“ ins Gespräch. Die Moderation hat Maria Coors vom Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit.

Von 12.30 bis 16 Uhr werden dann die Workshop-Ergebnisse präsentiert. Vernissage, interreligiöser Impuls und Workshop-Präsentation sind öffentlich.

Initiiert wurde das Projekt von Margit Binz, Pfarrerin für Ökumene und interreligiösen Dialog beim Evangelischen Dekanat Vorderer Odenwald. Außer dem Dekanat sind der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit, die Türkisch- Islamische Gemeinde zu Dieburg und die Georg-August-Zinn-Schule mit dabei. Finanzielle Unterstützung kommt außerdem vom Religionspädagogischen Institut der evangelischen Kirche und dem Abrahamischen Forum. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.02.2020