LWG will nicht belehrt werden

Lindenfels.Die LWG-Fraktion in der Lindenfelser Stadtverordnetenversammlung hält daran fest, dass die Beratung politischer Themen in erster Linie in der Stadtverordnetenversammlung zu erfolgen hat. Die Wählergemeinschaft schreibt in einer Mitteilung, ihr sei „selbstverständlich bekannt, welche Funktion der Ältestenrat hat und insbesondere welche Entscheidungsbefugnisse er nicht hat. Einer Belehrung durch Bürgermeister Helbig bedarf es dazu nicht.“

Die Wählergemeinschaft hatte zuvor betont, über einen Antrag der FDP, die Kindergartenbeiträge für die Zeit der corona-bedingten Schließungen zu erlassen, nicht im Ältestenrat beraten zu wollen. Dies müsse in der Stadtverordnetenversammlung geschehen. Bürgermeister Michael Helbig hatte daraufhin gesagt, es sei nicht geplant gewesen, im Ältestenrat eine Entscheidung zu fällen. Helbig hatte der LWG vorgeworfen, sie unterstelle ihm, dies zu beabsichtigen.

„Niemanden ausschließen“

In ihrer Reaktion auf Helbigs Stellungnahme schreibt die LWG, es sei „klar, dass in der Vergangenheit mehrfach der Versuch unternommen wurde, Vorklärungen über anstehende politische und strittige Entscheidungen in nichtöffentlichen Sitzungen festzuklopfen, von denen in der Folge wesentliche Teile der Fraktion ausgeschlossen gewesen wären. Eine solche Vorgehensweise ist mit der LWG nicht zu machen. Insofern hat die Erklärung des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Alfons Moritz ihren Zweck erfüllt, künftig von solchen Ansinnen Abstand zu nehmen.“ tm/red

