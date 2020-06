LWG will öffentliche Antragsberatung

Lindenfels.Die LWG-Fraktion in der Lindenfelser Stadtverordnetenversammlung hat klargestellt, dass sie nicht im Ältestenrat über den Antrag der FDP beraten wird, der sich mit den Elternbeiträgen für die Kindergärten befasst. Es geht dabei um die Frage, ob die Beiträge für die Zeit der Schließung der Kindergärten wegen der Corona-Epidemie den Eltern erlassen werden sollen.

Bürgermeister Michael Helbig hatte in der Sitzung des Finanzausschusses der Stadtverordnetenversammlung in der vergangenen Woche mitgeteilt, der Antrag werde heute (Dienstag) im Ältestenrat behandelt.

Die LWG-Fraktion werde sich daran nicht beteiligen, heißt es nun in einer Mittelung des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Alfons Moritz. Die Wählergemeinschaft berate nicht „in der nicht öffentlichen Sitzung des Ältestenrates über den Antrag anderer Fraktionen. Dies tun wir in der Stadtverordnetenversammlung öffentlich“, so Moritz. tm

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.06.2020