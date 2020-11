LWG/CDU sieht das Land nicht in der Pflicht

Lindenfels.In Lindenfels geht die Debatte um die Zukunft der Straßenbeiträge weiter. Im Oktober hatte die Stadtverordnetenversammlung es abgelehnt, die Satzung aufzuheben. Die Fraktion der LWG/CDU hatte einen Antrag vorgelegt.

Die FDP hatte danach nochmals ihre Ablehnung begründet. Die LWG/CDU kritisiert, dass die Liberalen als Begründung für ihre Haltung das sogenannte Konnexitätsprinzip anführten. Damit ist die Regelung gemeint, dass diejenige staatliche Ebene für die Finanzierung zuständig ist, die Leistungen anfordert.

„Wer wünschte sich nicht einen größeren Anteil an dem Steuerkuchen, auch, um zum Beispiel die Straßenausbaubeiträge bei deren Wegfall leichter finanzieren zu können?“, schreibt die LWG/CDU. „Man könnte einige Beispiele benennen, bei denen die Verletzung des Konnexitätsprinzips angezeigt wäre. Das Beispiel der Straßenbeiträge gehört sicher nicht dazu. Es geht hier um kommunale Straßen, keine Landesstraßen.“ Es sei daher nicht so, dass das Land automatisch den Ausbau bezahlen müsse.

lm Investitionsprogramm der Stadt für 2021 seien auf Antrag der LWG/CDU 180 000 Euro für die Finanzierung des Anteils der Anlieger am Ausbau der Buchwaldstraße in Winkel eingestellt worden. „Der Beschluss fiel einstimmig, auch mit den Stimmen der FDP. Nun ist das Erstaunen groß, dass dem Beschluss der Antrag folgt, die Satzung über die Straßenausbaubeiträge aufzuheben. Die FDP versucht krampfhaft, Argumente anzuführen, warum das nicht gehen soll“, bemängelt die LWG/CDU.

Grundsteuererhöhungen zur Finanzierung kämen für die LWG/CDU nicht in Frage. An der Buchwaldstraße werde „seit über drei Jahren herumgebastelt und sie ist immer noch nicht fertig. Die Steuerbürger haben über drei Jahre höhere Grundsteuer bezahlen müssen, obwohl sie nur einmal gebraucht worden wäre.“ Auch weitere auszubauende Straßen – Wilhelm-Baur-Straße in Lindenfels und Waldstraße in Schlierbach – würden nicht in einem Jahr fertig, hier stelle sich die gleiche Frage. „Es gibt Spielraum im lnvestitionsprogramm, wenn man die Prioritäten anders gewichtet, sofern man das denn will. Die FDP will es offensichtlich nicht. Für uns bleibt das Thema auf der Agenda.“ tm/red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 25.11.2020