LWG/CDU: Wasserpreis ist zu hoch

Lindenfels.„Mit der Genehmigung des Haushaltsplanes 2019 der Stadt Lindenfels bestätigt sich das Nein der LWG/CDU zur Gebührenerhöhung für Trinkwasser für die Jahre 2019 und 2020.“ Wie die Wählergemeinschaft und die CDU in einer gemeinsamen Pressemitteilung schreiben, sei die Preissteigerung in der Stadtverordnetenversammlung „trotz der Abbildung erhöhter Investitions- und Betriebskosten in der Kostenkalkulation der vergangenen Jahre zur Ermittlung des Wasserpreises“ beschlossen worden.

Der geplante Gebührenüberschuss im Wasserhaushalt solle nach ersten Schätzungen 75 000 Euro betragen. „Da zur Gebührenkalkulation nur die Verbrauchsjahre 2015 bis 2017 herangezogen wurden, hält die LWG/CDU-Fraktion auch nach der Genehmigung des Haushaltsplanes diese Vorgehensweise für nicht korrekt und verfrüht“, heißt es weiter.

„Geldquelle für die Verwaltung“

Es sei davon auszugehen, dass der Wasserverbrauch durch die Trockenheit im vergangenen Jahr höher als üblich gewesen sei, was zu entsprechenden Mehreinnahmen führe. „Nach Meinung der Fraktion werden somit nach und nach unsere Wasserquellen in eine weitere Geldquelle verwandelt, um damit den Verwaltungshaushalt zu finanzieren.“

Da gemäß dem Genehmigungsschreiben der Kommunalaufsicht aus den vergangenen Jahren keine ordentlichen Fehlbeträge mehr bestünden, sei nun zu hoffen, dass die erzielten Überschüsse im Wasserhaushalt in Form von Rücklagen dem Bürger erhalten blieben, schreiben LWG und CDU abschließend in ihrer Mitteilung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.02.2019