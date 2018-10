LWG/CDU will weiterhin „genau hinschauen“

Lindenfels.Nach seiner erfolgreichen Wiederwahl geht der Lindenfelser Bürgermeister Michael Helbig seine kommunalpolitische Agenda mit gestärktem Selbstbewusstsein an. Er wolle die eingeschlagenen Wege fortführen, sagte er am Wahlabend, als feststand, dass er nicht nur die nötigen 50 Prozent der Stimmen plus eine weitere erreicht hat, sondern in allen Ortsteilen mehr als drei Viertel der Wähler für eine

...