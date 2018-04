Mädchen-Fußballerinnen suchen Verstärkung

Anzeige

Winterkasten.Die B-Juniorinnen des Sportvereins Winterkasten stehen mitten im Spielbetrieb der Rückrunde der A-Liga Darmstadt. Im Halbfinale des Regionalpokals mussten sie sich dem VfL Michelstadt geschlagen geben. In den nächsten Wochen stehen aber weitere entscheidende Spiele an.

Damit ab dem Sommer weiterhin Mädchenfußball in Winterkasten gespielt werden kann, suchen die Juniorinnen dringend Verstärkung. Bereits im März gab es in Kooperation mit dem TSV Reichenbach auf dessen Sportplatz einen ersten Schnuppertag für fußballbegeisterte Mädchen. Durch diese Aktion wurden drei neue Spielerinnen gewonnen.

Um an diesen Erfolg anzuknüpfen, gibt es nun ein weiteres Probetraining in Winterkasten. Am Sonntag, 22. April, ist auf dem Sportplatz des Sportvereins der zweite Schnuppernachmittag. Es wird wieder eine Fußball-Olympiade geben mit spannenden Stationen und Spielen. Höhepunkt wird eine Schussgeschwindigkeits-Messanlage sein, die extra angeschafft wurde.