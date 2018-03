Mädchenmannschaft sucht Mitglieder

Anzeige

Winterkasten.Mädchen- und Frauenfußball gibt es nicht in jedem Sportverein. Beim Sportverein Winterkasten und beim TSV Reichenbach wird er aber schon seit vielen Jahrzehnten angeboten. Eine Tradition, die aber bald ihr Ende finden könnte – zumindest, was den Mädchenfußball betrifft.

Die aktuelle B-Juniorinnen-Mannschaft zählt noch zwölf Spielerinnen, von denen aber altersbedingt sieben im Sommer in die Damenmannschaft wechseln werden. Mit den dann verbliebenen fünf Spielerinnen lasse sich keine Mannschaft mehr aufstellen, so die beiden Vereine in einer Mitteilung.

Der Sportverein Winterkasten und der TSV Reichenbach sind also auf der Suche nach fußballbegeisterten Mädchen. Vor allem Mädchen der Jahrgänge 2002 bis 2004 sollen sich angesprochen fühlen. Fünf oder sechs Neuzugänge müssten es mindestens sein, um die Mannschaft zu erhalten. Außerdem wird eine neue Torfrau gesucht.