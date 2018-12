Männerchöre singen beim Freischütz mit

Lindenfels.Am Samstag, 29. Juni, ab 19.30 Uhr wird in Lindenfels Carl Maria von Webers „Der Freischütz“ auf der Burg aufgeführt. Hoch gelegen über dem heilklimatischen Kurstädtchen im Odenwald ist die Burgruine Lindenfels als Kulisse für dieses Stück perfekt geeignet.

Opera Classica Europa präsentiert eine klassische Neuinszenierung mit internationalen Gesangssolisten, großem Opernchor und Orchester. Auch Lindenfelser Männergesangvereine werden bei der Aufführung mitwirken. Zeitgemäße Kostüme und eine stimmungsvolle Beleuchtung rahmen die fesselnde musikalische Geschichte dabei stilvoll ein.

Carl Maria von Webers Oper „Der Freischütz“ enthält alles, was die Ideale der romantischen deutschen Oper widerspiegelt: die meisterhafte Musik lädt zum Träumen ein. Die Handlung voller Leidenschaft, Dramatik und Mystik liefert spannende Unterhaltung.

Schon die Zeitgenossen Webers bezeichneten das Werk als „erste deutsche Nationaloper“. Vor allem jedoch die vielen beliebten Melodien machen die Oper besonders reizvoll, so der berühmte Jägerchor („Was gleicht wohl auf Erden dem Jägervergnügen“) und die leidenschaftliche Arie des Jägerburschen Max („Nein, länger trag’ ich nicht die Qualen“) und das beschwingte Brautlied der Brautjungfern („Wir winden dir den Jungfernkranz“).

Pakt mit dem Teufel

Zum Inhalt: Der Jägerbursche Max liebt Agathe, die Tochter des Erbförsters. Bekannt als hervorragender Schütze, hat Max gute Aussichten, als Bräutigam akzeptiert zu werden, denn der Bewerber muss sich zuvor nach altem Brauch durch den sogenannten Probeschuss beweisen.

Allerdings muss Max schon zu Beginn der Geschichte auf einem Schützenfest eine blamable Niederlage in einem Wettschießen hinnehmen und wird daraufhin von den Dorfbewohnern verspottet. Frustriert fängt er einen handgreiflichen Streit mit dem siegreichen Bauern Kilian an.

Agathes Vater beendet die Auseinandersetzung und verkündet, dass Max bereits am nächsten Tag den Probeschuss im Beisein des Landesfürsten abgeben müsse. Aus Angst vor einem erneuten Versagen, das den Verlust Agathes bedeuten würde, nimmt Max schließlich ein zwielichtiges Angebot des Jägerburschen Kaspar an, der vorgibt, ihm helfen zu wollen. Ahnungslos lässt Max sich damit auf einen Pakt mit dem Teufel ein, der ihn selbst und auch Agathe in große Gefahr bringt.

Für die Besucher verkehrt ein Bus vom Parkplatz Kappstraße aus, der ab dem Löwenbrunnen auch diejenigen mitnimmt, denen der Weg auf die Burg zu steil oder zu beschwerlich ist.

Mit der Aktion „Klassik und Kulinarisches“ runden Betriebe der Vereinigung der Lindenfelser Hotels und Gaststätten die Veranstaltung ab. Mit ausgewählten Gerichten kann sich das Publikum ohne Hast auf den musikalischen Abend einstimmen.

Eine zeitnahe Essensfolge in den Restaurants – die Betriebe öffnen um 17 Uhr– und rechtzeitiges Eintreffen auf der Burg werden dabei garantiert. Auf der Burg werden vor Beginn der Aufführung sowie in der Pause Getränke und Häppchen angeboten.

Kartenkäufer erhalten bis zum 24. Dezember einen Nachlass in allen Preiskategorien. red

