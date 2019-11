Mallorca-Party zur letzten Kerb des Jahres

Kolmbach.Bei der Mallorca-Party wehte ein Hauch von „Ballermann“ am vergangenen Freitag durch das Kolmbacher Dorfgemeinschaftshaus. Allerdings positiv gemeint! Zwar gab es auch bei der Mallorca Feier des Kerwevereins Sangria aus Eimern, aber es kam zu keinen Feier-Feier-Exessen, für die der berühmt-berüchtigte Strandabschnitt auf der Deutschen liebsten Ferieninsel bekannt ist. Zur Partymusik von DJ 4 Finger-Joe wurde bis spät in die Nacht gefeiert. Es war die perfekte Einstimmung auf das Kerwewochenende in Kolmbach. tn/ Bild:Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 05.11.2019