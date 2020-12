Mann beschoss Personen mit einer Zwille

Erbach.Gegen einen Anwohner in der Straße „Im Städtel“ in Erbach ermittelt die Polizei wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und versuchter gefährlicher Körperverletzung, nachdem er am Montagabend nach einem Streit mit einer Zwille auf eine Personengruppe schoss. Dies teilte die Polizei Südhessen mit.

Der Anwohner sprach die Gruppe zwischen 19 Uhr und 20 Uhr an, weil sie für sein Empfinden zu laut waren. Die verbale Auseinandersetzung eskalierte, der 58-jährige Mann sah sich in der Folge veranlasst, von einem Fenster seiner Wohnung mit einer Zwille auf die Personen zu schießen. Als Geschosse dürfte der Beschuldigte Stahlkugeln sowie Kieselsteine benutzt haben. Die Zwille samt möglicher Munition hat die Polizei mittlerweile sichergestellt.

Für das eingeleitete Verfahren würden die geschädigten Personen dringend gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe in Erbach, unter der Rufnummer 06062 / 9530 in Verbindung zu setzen, appelliert die Polizei. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.12.2020