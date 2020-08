Marode Bäume werden für die Stadt teuer

Lindenfels.Die Arbeit im Lindenfelser Wald habe er in den vergangenen 30 Jahren immer gerne gemacht, bekannte der Revierförster Dirk Dins bei einer gemeinsamen Sitzung von Finanz- und Bauausschuss. Im Moment mache ihn die Tätigkeit aber nur noch traurig.

Hintergrund des emotionalen Vortrags: Der Wald bietet an vielen Stellen ein desolates Bild. Die Sonne mache vielen exponierten Buchen zu schaffen, gleichzeitig befielen Borkenkäfer die Fichten, führte der Förster vor Augen: „Wenn man dort langläuft, hört man das Krabbeln und Bohren“, führte der Förster vor Augen. Hitze und Trockenheit schwächten die Bäume, sagte Dins. Es werde derzeit nur Schadholz geschlagen, keine gesunden Bäume mehr für den Holzmarkt. Stattdessen gehe es um Katastrophenbewältigung, darum, den Wald so zu pflegen, dass er einigermaßen begehbar ist. Unter großem Aufwand, mit Seilzügen und Straßensperrungen, würden Bäume gefällt, die sonst eine Gefahr für Passanten oder vorbeifahrende Autos sind.

Abseits der Straßen ließen die Waldarbeiter die maroden Bäume teilweise stehen, um sie verfallen zu lassen. Andernorts wurden Wege gesperrt, etwa am Schenkenberg und am Schlosswaldweg. Im letztgenannten Bereich seien derzeit nicht einmal mehr die Waldarbeiter zugange, aus Eigenschutz, sagte Dins. Es werde abgewartet, bis das Gröbste an Ästen herabgefallen ist.

70 000 Euro zusätzlich nötig

Die Vielzahl an Maßnahmen habe nun dazu geführt, dass die Kosten für Sach- und Dienstleistungen weit höher sind, als Ende 2019 im Waldwirtschaftplan kalkuliert. Dabei schloss das Zahlenwerk schon mit einem Minus ab. Um weiter arbeiten zu können brauche die Revierförsterei weitere 70 000 Euro, insbesondere für Maßnahmen in Winterkasten.

Zwar müssen Mittel in so einer Größenordnung von den städtischen Gremien freigegeben werden. Bürgermeister Michael Helbig kündigte aber an, dass die Verwaltung für Ausgaben, die für die Verkehrssicherung nötig sind – und damit, um eine Gefahr im Verzug abzuwenden – auch vorher Grünes Licht geben kann, um dies dann den Gremien als überplanmäßige Ausgabe vorzulegen.

1800 Festmeter Einschlag waren für dieses Jahr im Waldwirtschaftsplan veranschlagt, weniger als sonst. Wegen der Notfällungen seien bereits jetzt 4200 Festmeter eingeschlagen worden, sagte Dins. Immerhin stünden den Ausgaben auch einige Einnahmen gegenüber, ein Teil des Schadholzes werde verkauft. Für schwarze Zahlen reicht das bei weitem nicht. Die Zeiten, in denen die Stadt mit einem Gewinnen im fünfstelligen Bereich aus dem Wald rechnete, sind vorbei – er habe diese Herangehensweise sowieso immer kritisch gesehen, erinnerte Dins. Der Lindenfelser Wald solle kein reiner Wirtschaftswald sein.

Auf Nachfrage aus den Ausschüssen erläuterte Dins auch, dass er für das nächste Jahr einige Pflanzungen neuer Bäume plant, auch mit Einzäunungen zum Schutz vor Wild. „Es werden keine großen Mengen sein“, sagte er. Vieles werde der Natur überlassen. Auch so werde ein Defizit entstehen. Große Freiflächen sollten mit Laubbäumen aufgeforstet werden, Winterlinde, Eiche und Esskastanie sollten dabei zum Zuge kommen. Max Klöss (SPD) forderte in diesem Zusammenhang, dass drüber gesprochen werden müsse, wie der Wald nachhaltiger gestaltet werden kann. Der Wald wird die städtischen Gremien in nächster Zeit noch öfter beschäftigen.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.08.2020