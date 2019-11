Lindenfels.In der Kirche St. Petrus und Paulus in Lindenfels wurde das Martinsspiel gezeigt. Spontan wurden Kinder zu Schauspielern und lernten so die Geschichte rund um den Heiligen kennen. Im Anschluss ging es auf eine Runde mit Laternen und Martinsliedern durch die Stadt. Zum Abschluss gab es am katholischen Pfarrheim Brezeln, Kinderpunsch und Glühwein. stri/Bild: Strieder

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 12.11.2019