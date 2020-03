Mathematik-Sieger ausgezeichnet

Rimbach.Die Sieger des Mathematikwettbewerbs an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) besuchten zur Teilnahme an der zweiten Runde ihre Gadernheimer Kollegen. Bei dem Wettbewerb in der Mittelpunktschule gewann unter den Realschülern Sabrin Abdulfetah, dicht gefolgt von Ana Wenkel und Jaqueline Dräger, die mit gleicher Punktzahl auf Platz zwei landeten.

Im Hauptschulzweig erreichte Maximilian Dunkel den ersten Platz vor Ivan Stieber und Chantal Dölp, die ebenfalls mit gleicher Punktzahl auf dem zweiten Rang landeten. Schulleiter Timo Helwig-Thome überreichte den Schülern die Urkunden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 12.03.2020