Matthias Hintz bleibt an der Spitze

Winterkasten.Matthias Hintz bleibt der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Winterkasten. Nach einem traditionell musikalischen Auftakt zur Jahreshauptversammlung durch den Spielmannzug der Freiwilligen Feuerwehr unter Stabführung von Jochen Rietdorf wurde die Versammlung eröffnet. Auf der Tagesordnung fanden sich auch die regulären Neuwahlen.

Hierbei wurden Matthias Hintz und Stellvertreter Harald Wendel in ihren Ämtern bestätigt. Wiedergewählt wurde auch Schriftführer Mathias Ihrig. Neu im Vorstand ist der Rechner Markus Scheerer, er übernimmt die Kassenbücher von Thomas Kriegbaum, der nicht mehr kandidierte. Neugewählt wurde der Abteilungsleiter Spielmannzug Jochen Rietdorf, der Stabführer übernimmt damit auch die Aufgaben von Klaus Knöll welcher nicht mehr kandidierte.

Wiedergewählt wurden bei der Versammlung die Abteilungsleiterin Löschzwerge Simone Wendel und der Vorsitzende der Alters- und Ehrenabteilung Georg Rettig. Zu Beisitzern wurden Tobias Pfeifer Roland Weber und Max Höhl gewählt.

Über die Aktivitäten im Feuerwehrverein legte Matthias Hintz einen Bericht vor. Zum Höhepunkt im Vereinsjahr gehörte das Sommerfest, das auch den Rahmen für Ehrungen bildete. Samstags kamen viele Gäste zu Musik und Tanz. Sonntags begann das Fest mit einem Frühschoppen. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und das Platzkonzert des Spielmannzuges sorgten am Sonntag für Kurzweile.

Verstärkte Werbung geplant

Gefeiert wurde zum Ende des Jahres bei der Weihnachtfeier ein weiteres Mal. Wie Matthias Hintz zum Abschluss informierte zählt die Winterkäster Feuerwehr 84 aktive Mitglieder und 146 fördernde Mitglieder.

Den Bericht des Spielmannzuges hatte Jochen Rietdorf vorbereitet. „Wir hatten 36 Proben und 16 Auftritte“, so Rietdorf. Gerne erinnern sich die Spielleute an den Fastnachtsumzug in Ueberau und an das Platzkonzert beim Sommerfest. Zum Jahresabschluss wurde eine Wanderung zur Eisenbahnwelt nach Fürth unternommen.

In der Bilanz fiel der Probenbetrieb mit durchschnittlich 17 Teilnehmern positiv aus. Allerdings braucht der Spielmannzug Nachwuchs. Daher soll eine Werbung starten, besonders Trommler werden gesucht. „Erfreulich ist der Verlauf der Flötenausbildung“, so Jochen Rietdorf. In diesem Jahr plant der Spielmannzug auch einen neuen Flötensatz anzuschaffen und auch die Beschaffung neuer Trommeln steht im Mittelpunkt.

In der Probe wurde das Stück „American Patrol“ bearbeitet, das auch zur Eröffnung der Jahreshauptversammlung gespielt wurde. Vorgeführt werden soll es auch beim Konzert des Spielmannzuges, das für den 5. April geplant ist. Für 2019 ist auch ein Platzkonzert beim Sommerfest der Feuerwehr geplant, in diesem Rahmen sollen dann auch die Ehrungen der Musiker des Spielmannzuges stattfinden, so Rietdorf.

Aktive Kinderfeuerwehr

Zur Feuerwehr gehört auch die jüngste Gruppe, die Abteilung der Löschzwerge. Diese Kindergruppe wird von Simone Wendel betreut und zählt sieben Jungen und ein Mädchen. 2018 traf sich die Gruppe 14 Mal, „immer montags ab 17.30 Uhr“. Altersgerecht wurden Themen wie „Erste Hilfe“, Handhabung der Wärmebildkamera und Spülung der Hydranten im Ort durchgeführt. Besucht wurde die Atemschutzstrecke in Bürstadt und an der Kinderolympiade in Bürstadt hatte die Gruppe teilgenommen. Auch wurde einiges in Sachen Freizeit unternommen. So gab es Spiele rund um das Feuerwehrgerätehaus oder der Besuch der Lindenfelser Eisdiele. Dabei wurde auch der Wasserspielplatz am Bürgerhaus in Augenschein genommen. Mit dem Backen von Weihnachtsplätzchen zusammen mit den Löschdrachen von Schlierbach ging ein aufregendes Jahr zu Ende.

In der Winterkäster Feuerwehr gibt es auch eine aktive Alters- und Ehrenabteilung. Georg Rettig informierte darüber, dass die 13 Mitgliedergemeinsam das Sommerfest besuchten. Auf dem Programm standen auch ein Oktoberfest und die Weihnachtsfeier der Feuerwehr. jhs

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 04.02.2019