Lindenfels.Einen Vortrag zum Thema „Unser menschliches Bewusstsein – den Geist verstehen“ hält Lama Dechen Losang Chöma morgen (Mittwoch) ab 19 Uhr in der Mahabodhi Buddhistischen Begegnungsstätte in der Wilhelm-Baur-Straße 6-8 in Lindenfels.

„Ich habe den Eindruck, dass sich die westliche Psychotherapie den alten asiatischen und vor allem buddhistischen Erkenntnissen annähert. Ich denke dabei nicht so sehr an die Meditationstechniken, die immer mehr in Mode kommen, sondern an die Verantwortlichkeit des Menschen für sich selbst, was letztlich Erwachsensein bedeutet“, sagt die buddhistische Lehrerin.

Es wird ein geringer Kostenbeitrag erhoben werden. red