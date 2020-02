Mehr Übernachtungen in den hessischen Kurorten

Lindenfels.Rund zehn Millionen Übernachtungen und 2,77 Millionen Ankünfte zählten die Heilbäder und Kurorte in Hessen im vergangenen Jahr. Damit seien die Gesundheitszentren weiterhin eine stabile Säule im hessischen Tourismus, schreiben der Hessische Heilbäderverband und die Stadt Lindenfels in einer Pressemitteilung.

Spitzenreiter seien Bad Wildungen und Reinhardshausen mit je 1,45 Millionen Übernachtungen gewesen. Das Heilbad in Nordhessen gehöre mit seinen 20 Heilquellen und 20 Kliniken zu den bedeutendsten Kurorten in Deutschland. Gleich anschließend fänden sich auf der Liste die Landeshauptstadt Wiesbaden mit über 1,3 Millionen sowie der Heilklimatische Kurort Willingen mit etwa einer Millionen Übernachtungen. Zuwächse habe es besonders in Bad Homburg vor der Höhe, Bad Nauheim und Bad Hersfeld gegeben.

„Wir freuen uns, dass die Kombination aus medizinischer Kompetenz und natürlichen Heilmitteln in unseren Heilbädern und Kurorten in Hessen geschätzt wird. Die Menschen nehmen die Kur immer mehr als Urlaub für die Gesundheit wahr?, wird der Vorsitzende des Hessischen Heilbäderverbandes, Michael Köhler, zitiert.

„Die Heilbäder und Kurorte in Hessen sind gerade im ländlichen Raum unverzichtbarer und bedeutender Partner für Gäste und Bürger, so Geschäftsführerin Almut Boller. „Sie sind Wirtschaftszentren und stellen die medizinische Versorgung sicher.“

Gut ein Viertel der Übernachtungen gingen auf das Konto der Gesundheitszentren. Mit den Tagesaufenthalten sorgten sie für vielfältige positive Effekte, die sich in Form von Einkommen und Arbeitsplätzen ablesen ließen. Damit seien Kur und Tourismus einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren in den Heilbädern und Kurorten in Hessen mit Arbeit für rund 40 000 Leute.

Die Ankunfts- und Übernachtungszahlen werden durch das Statistische Landesamt in Wiesbaden ermittelt. Der Hessische Heilbäderverband ist die Interessenvertretung der 30 Heilbäder und Kurorte in Hessen. „Heilbad“ und „Kurort“ seien Prädikate, die eine hohe Qualität sowie eine wissenschaftlich fundierte medizinische Kompetenz in Verbindung mit natürlichen Heilmitteln sicherstellten. red

