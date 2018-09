Mehr Wasser erst im Herbst

Seidenbuch.Die Einwohner Seidenbuchs werden wohl auch in nächster Zeit noch mit dem Wasser haushalten müssen. Zwar seien zwei größere Rohrbrüche repariert, die den Wassermangel in den vergangenen Wochen verschärften, wie die Lindenfelser Bauamtsleiterin Judith Bigalke erklärte. „Es wird aber noch dauern, bis die Quellen so viel Wasser schütten, das sich die Lage entspannt“, lautet ihre

...