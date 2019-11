Mehrheit stimmt für die Bauschutt-Anlage

Lindenfels.Selten war eine Stadtverordnetenversammlung in Lindenfels so gut besucht wie die vom vergangenen Donnerstag. Zumindest in dieser Legislaturperiode war es das erste Mal. Rund 100 Zuschauer drängten sich im Sitzungssaal des Bürgerhauses, die Sitzplätze reichten bei weitem nicht aus.

Es war vor allem der Tagesordnungspunkt über die Rücknahme des Beschlusses zum Verkauf eines Grundstücks im

...