Lindenfels.Die Stadt Lindenfels wird für die Kinderbetreuung außer Plan 8000 Euro ausgeben müssen. Wie Bürgermeister Michael Helbig bei der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses informierte, fordert die Stadt Bensheim von der Burgstadt, für die Betreuung von Kindern aus Lindenfels in einem Bensheimer Kindergarten aufzukommen.

Ursprünglich hatte die Nachbarstadt sogar 15 300 Euro verlangt. In dieser Höhe will der Magistrat die Ansprüche aber nicht anerkennen, weil eines der Kinder zur fraglichen Zeit nicht in Bensheim gemeldet war und es für die Betreuung eines anderen 500 Euro an Zuschüssen gab.

Die beiden Kommunen seien wegen der Angelegenheit im Gespräch, auch der Hessische Städte- und Gemeindebund sei hinzugezogen worden, sagte Helbig weiter. kbw