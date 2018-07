Meister will Partei nicht wechseln

© Dietmar Funck

Fürth.Erwartungsvoll saßen die Neuntklässler in ihrem Klassenraum. Mit neugierigen Blicken musterten sie den Gast aus Berlin. Bisher waren die Schüler der Heinrich-Böll-Schule (HBS) in Fürth einem Bundespolitiker noch nie so nah gekommen. Jede Menge Fragen hatten sie im Voraus formuliert, um Michael Meister zu löchern.

Die Palette reichte von „Was machen Sie in ihrer Freizeit?“ bis zu „Warum

...

Sie sehen 17% der insgesamt 2439 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.07.2018