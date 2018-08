Mit 40 Schlägen zum Sieg im Kleingolf-Turnier

Anzeige

Feiert man in diesem Jahr die 50-jährige Verschwisterung zwischen Lindenfels und Moëlan-sur-Mer, so blickte man bereits im vergangenen Jahr auf das 50-jährige Bestehen der Lindenfelser Kleingolf-Anlage zurück. Es ist also möglich, dass auch die ersten Gäste aus der Bretagne in Lindenfels sich sportlich auf dieser unterhalb der Burg gelegenen Bahn betätigten.

Heute wachsen nicht nur Blumen am Rande der Bahnen, auch Gurken und Zucchini hat Müller gepflanzt. Die Jugendlichen hatten ihren Spaß, auch wenn die Hitze für die Gäste aus der Bretagne ungewohnt war. Aber auch in Lindenfels sind Temperaturen knapp unter der magischen 40-Grad-Marke nicht an der Tagesordnung. TN

