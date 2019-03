Mit 55 plus noch einmal Neues entdecken

Odenwald.Das Projekt „55 plus minus“ ist eine Plattform für Menschen in der zweiten Lebenshälfte, um voneinander zu lernen und miteinander Neues zu entdecken. Die Teilnehmer können ihre Interessen, Fertigkeiten und Erfahrungen einbringen.

Wie könnte ein derartiges Projekt in den Gemeinden oder einer Nachbarschaft aussehen? Darum wird es am Mittwoch, 27. März, in der Zeit von 19 bis 21 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus in Langstadt (Große Pfarrgasse 7) gehen. Ehrenamtliche aus Wetzlar sind zu Gast, wo das Projekt seit Jahren läuft. Sie berichten über Voraussetzungen, Unterstützung und Kosten. Dem Team gehören an: Dr. Rose Schließmann, Referentin für die Arbeit mit Menschen in der zweiten Lebenshälfte im Evangelischen Dekanat Vorderer Odenwald, Pfarrer Philip Messner aus Langstadt-Schlierbach und Christiane Hucke vom Diakonischen Werk Darmstadt-Dieburg. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.03.2019