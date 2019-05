Mit dem Theaterbus zu Puccini und Brecht

Lindenfels.Die Besuchergruppe Modautal und Reichelsheim des Theaterrings X im Staatstheater Darmstadt hat ihr Programm für die Spielzeit 2019/2020 angekündigt.

Los geht es am 7. November mit der Oper „Turandot“ von Puccini, am 28. November gefolgt vom Ballett „Der Nussknacker“ von Stravinsky, und am 19. Dezember dem Schauspiel „Leonce und Lena“ von Georg Büchner.

Im neuen Jahr geht es dann am 30. Januar mit der Oper „Lucia di Lammermoor“ von Donizetti weiter, gefolgt am 20. Februar vom Schauspiel „Othello“ von Shakespeare. Am 3. März wird das Krimi-Schauspiel „Die 39 Stufen von Buchan“ besucht, das auf einer Geschichte Alfred Hitchcocks basiert. Das Schauspiel „Drei Schwestern von Tschechov“ wird am 2. April gezeigt, am 30. April das weltberühmte Ballett „Le sacrre du printemps“ von Clug/Arias, gefolgt am 28. Mai von der mit großer Spannung erwarteten Star-Oper „Requiem für einen jungen Dichter“ und eine Uraufführung von Zimmermann in der Inszenierung des Intendanten Karsten Wiegand, sowie saisonabschließend am 25. Juni das Schauspiel „Der gute Mensch von Sezuan“ von Bertolt Brecht.

Die Besuchergruppe bricht immer donnerstags auf, etwa einmal im Monat. Der Theaterbus fährt von Michelstadt über Kainsbach, Gersprenz, Reichelsheim, Winterkasten, Modautal , Ober-Ramstadt nach Darmstadt und zurück. Werkeinführungen gibt es im Bus.

