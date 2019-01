Mit der Kammerzofe durch die Stadt

Lindenfels.Außer den von der Abteilung im Museum im Verkehrsverein Lindenfels und dem Deutschen Drachenmuseum angebotenen Museums- und Burgführungen und der komödiantischen Stadtführung mit Peter Dinkel wird in diesem Jahr spezielle Angebote geben. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Die ausgebildete Gästeführerin und mit dem Diplom der Deutschen Fachwerkstraße ausgezeichnete Reichelsheimerin Brigitte Dieffenbach, die Lindenfels bei Gruppenreisen immer wieder ansteuert, wird zwischen Februar und September drei spezielle Führungen anbieten. Die Rundgänge dauern jeweils eineinhalb Stunden.

Die Führungen sind an den folgenden Samstagen: 23. Februar, 16. März, 13. April, 11. Mai, 15. Juni, 17. August und 7. September. Es müssen sich jeweils immer mindestens fünf Teilnehmer einfinden.

Um 11 Uhr trifft man sich am Parkplatz Löwenbrunnen in der Burgstraße in Lindenfels. Klara Dott war die Geliebte des Wittelsbacher Kurfürsten Friedrich der Siegreiche. Mitte des 15. Jahrhunderts lebte sie als Gefangene auf der Burg Lindenfels. Von ihr erfahren die Teilnehmer, wie es damals war, als Frau „ohne Trauschein“ an der Seite eines wichtigen und mächtigen Mannes zu leben, und wie sie es schaffte, gegen alle Widerstände und Intrigen zu bestehen. Sie lernen dabei Lindenfels und seine Burg sowie deren Geschichte kennen. Die Führung findet im historischen Gewand und mit einer symbolischen Armenspeisung statt.

Um 13 Uhr startet ebenfalls am Löwenbrunnen eine Führung speziell für Kinder mit der Kammerzofe Xelophenia. Auch sie berichtet aus der Zeit des Mittelalters und veranschaulicht mit vielen Requisiten, wie man im Mittelalter lebte, was für Kleidung man trug und was die Kammerzofe am Hof machte. Außerdem geht sie der Frage nach, ob Kinder in der Schule lesen und schreiben lernten oder arbeiten mussten. Auch hier wird eine kleine Armenspeisung mit Brot vom Mundkoch gereicht.

Um 15 Uhr beginnt dann im Stadtteil Schlierbach, am Gasthaus „Römischer Kaiser“ eine Führung durch das Dorf. Dabei geht es mit der „Zimmerin auf der Walz“ durch den Fachwerkort. Sie berichtet vom Schlangenhaus und den Bachhäusern, von Totenbrettern und dem Gerichtspfad. Sie spricht über Verzimmerung, Symbolik, Werkzeuge und Sanierungssünden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.01.2019