Mit der Zofe durch die Burgstadt

Lindenfels.Die Reichelsheimerin Brigitte Dieffenbach – ausgebildete Gästeführerin und mit dem Diplom der Deutschen Fachwerkstraße ausgezeichnet – lädt für Samstag, 15. August, zu drei Führungen in Lindenfels ein.

Um 11 Uhr geht es am Parkplatz Löwenbrunnen in der Burgstraße los. Im Mittelpunkt steht Clara Detting, eine junge moderne Frau, die Geliebte des Wittelsbacher Kurfürsten Friedrich der Siegreiche war. Mitte des 15. Jahrhunderts lebte sie als Gefangene auf der Burg Lindenfels.

Von ihr erfahren die Teilnehmer, wie es damals war, als Frau ohne Trauschein an der Seite eines wichtigen und mächtigen Mannes zu leben, und wie sie es schaffte, gegen allen Widerstand und alle Intrigen zu bestehen.

Die Teilnehmer der Führung lernen dabei die Stadt Lindenfels und ihre Burg sowie deren Geschichte kennen. Die Führung im historischen Gewand umfasst eine symbolische Armenspeisung.

Angebot für Kinder

Um 13 Uhr startet ebenfalls am Löwenbrunnen eine Kinderführung mit der Kammerzofe Xelophenia. Auch sie berichtet aus der Zeit des Mittelalters und veranschaulicht mit vielen Requisiten, wie die Menschen in dieser Zeit lebten, darunter auch, was für Kleidung sie trugen. Es geht bei dieser Führung auch darum, was die Aufgaben der Kammerzofe am Hof waren.

Ob Kinder im Mittelalter in der Schule lesen und schreiben lernten oder ob sie körperlich arbeiten mussten, wird die Kammerzofe bei dieser Gelegenheit ebenfalls erläutern. Auch bei dieser Führung wird den Teilnehmern eine kleine „Armenspeisung“ mit Brot vom Mundkoch gereicht.

Ab 15 Uhr geht es dann im Stadtteil Schlierbach vom Gasthaus Römischer Kaiser aus mit der Wandergesellin auf die Walz durch den Fachwerkort. Brigitte Dieffenbach berichtet dabei vom Schlangenhaus und den Bachhäusern, von Totenbrettern und dem Gerichtspfad. Die Gästeführerin spricht bei dieser Führung über Verzimmerung, Symbolik, Werkzeuge und Sanierungssünden.

Die drei Führungen finden bei einer Mindestteilnehmerzahl von fünf Personen statt. Aus organisatorischen Gründen ist eine verbindliche Anmeldung bis Freitag, 14. August, 12 Uhr, notwendig. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 06.08.2020