Mit Klopapier und Klebeband zum Sieg

Winterkasten.Echte Germanen, das sind auch echte Dreikämpfer, wie die Teilnehmer beim Kerweausklang bewiesen. Der Germanische Dreikampf fand in Winterkasten traditionell am Kerwemontag statt. Richtig sportlich ging es auch diesmal her. Beweisen mussten sich die Kerweborsch und Kerwemädchen wie üblich in drei Disziplinen, die es durchaus in sich hatten.

Kerwevadder Christian Pfeifer und Mundschenk

...