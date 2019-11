Mit winterlichen Treffen fing alles an

Schlierbach.Vor 90 Jahren wurde in Schlierbach die Frauenhilfe gegründet. Die Idee kam damals vom evangelischen Pfarrer Hartmann. Pfarrer Roland Pappe ging in seiner Predigt zum Jubiläum in der Schlierbacher Kirche auf Spurensuche.

Die Frauenhilfe wurde im Jahr der Weltwirtschaftskrise 1929 gegründet. Pappe vermutet, dass dies kein Zufall war. Denn nicht nur in den Städten, sondern auch auf dem

...