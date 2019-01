Mitglieder des Drachenmuseums gehen zuversichtlich ins Jahr 2019

Lindenfels.Wenn man am ersten Tag des neuen Jahres so viele gute Botschaften zu verkünden hat, darf man zu deren Ankündigung nicht nur ein Glöckchen erklingen lassen, sondern es winkt das Glück sicher auch noch an den folgenden 364 Tagen, heißt es. Peter C. Woitge, Vorsitzender des Deutschen Drachenmuseums Lindenfels und Ehrenbürgermeister der Stadt, hatte gleich ein ganzes Paket guter Nachrichten zum

...