Um die Burg herum werden einige befreundete Gruppen und Handwerker des Drachenvolks ihre Zelte aufschlagen und ihr Wissen über mittelalterliches Handwerk präsentieren. Am Aufgang der Burg wird für Essen und Trinken gesorgt sein.

Als Dank an die langjährigen Besucher wird es ein Rahmenprogramm mit Gaukelei, Musik, den Puppenspielerinnen „Die Windrunkeln“ und einigem mehr geben. Der Eintritt ist frei. Wie gewohnt ist die Burgbelebung am Muttertags-Wochenende 12. und 13. Mai. Für den Samstagvormittag haben interessierte Schulklassen und Kindergartengruppen die Möglichkeit, vorher eine Führung durch alle Stationen zu buchen. Die Plätze sind begrenzt. Außerdem werden Kurse angeboten. Die Tore sind am Samstag in der Zeit von 12 bis 18 Uhr und Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet.

In Zukunft bietet das Drachenvolk somit ein Treffen für den Wissensaustausch mittelalterlicher Handwerker und gleichzeitig die Möglichkeit, in die Welt des Mittelalters einzutauchen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 09.05.2018