Lindenfels.Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Sonntag auf der Bundesstraße 47 zwischen Kolmbach und Lindenfels in Höhe des Parkplatzes „Schönen Aussicht“ gekommen. Ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Weiterstadt wurde dabei schwer verletzt.

Ein aus dem Modautal stammender 60-Jähriger Pkw-Fahrer wollte mit seinem Fahrzeug vom Parkplatz auf die B 47 in Richtung Lautertal auffahren und übersah hierbei den aus Richtung Lautertal kommenden Motorradfahrer. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr in die Seite des Pkw. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Kradfahrer so schwer verletzt, das er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden voninsgesamt rund 30 000 Euro.

Die Bundesstraße musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen kurzfristig voll gesperrt werden. Es waren zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen, die freiwillige Feuerwehr Kolmbach, zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei sowie der Rettungshubschrauber im Einsatz. ots /Bild:Strieder