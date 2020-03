Lindenfels.Bei einem Unfall auf der B 47 am Gumpener Kreuz ist am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach einer Mitteilung der Polizei verlor der Mann die Kontrolle über sein Motorrad und prallte an die Leitplanke. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Fahrradfahrerin von Pkw erfasst

Eine 57-jährige Fahrradfahrerin wurde bei einem Unfall am Samstag in Reichelsheim schwer verletzt. Wie die Polizei berichtete, wurde die Frau beim Überqueren der B 38 vom Pkw einer Frau aus Lindenfels erfasst. Die Polizei sucht Zeugen für den Unfall. tm/pol

