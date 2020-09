Reichelsheim.Die Polizei sucht nach einer roten Vespa Primavera mit dem grünen Versicherungskennzeichen 643-AIO. Der Roller wurde in der Nacht zum Samstag in der Beerfurther Straße in Reichelsheim gestohlen.

Die Vespa wurde nach einer Mitteilung der Polizei am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr unter einem Carport abgestellt. Am Samstagmorgen fiel der Diebstahl auf. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 08.09.2020