Motorsportler wanderten in der Pfalz

Lindenfels.Auch Motorsportler müssen nicht zwangsläufig immer mit dem eigenen Fahrzeug ihr Ziel ansteuern. Das sagten sich die Teilnehmer an der Herbstwanderung des Motor-Sport-Clubs (MSC) Lindenfels, die sich am Bahnhof in Heppenheim zu einer Tour in die Pfalz trafen. Edith Krauß hatte für die wanderfreudigen Mitglieder den Ausflug ausgearbeitet, Peter Gerhard und Jürgen Eilhoff hatten bei einer Vortour

...