Motorsportler zu Fuß unterwegs in der Pfalz

Lindenfels.Ganz untypisch für einen Motorsport-Club aber nicht mit weniger Freude ging jüngst eine kleine Gruppe des MSC Lindenfels bereits zum sechsten Mal in Folge auf eine herbstliche Wandertour.

Dieses Mal sollte es in die Pfalz gehen. Edith Krauß hatte den Tagesausflug in das Edenkobener Tal mit Unterstützung von Jürgen Eilhoff und Peter Gerhardt für die Motorsportfreunde organisiert und dabei auch an reichlich schönes Wetter gedacht.

Ganz auf einen fahrbaren Untersatz wollten die Teilnehmer aber dann doch nicht ganz verzichten. So traf sich die Wandergruppe um den Vorsitzenden Clemens Knauer am frühen Morgen am Bahnhof in Heppenheim, um zunächst mit der Bahn und später mit einem Linienbus bis in das Edenkobener Tal zu gelangen.

Wandern macht auch hungrig und durstig und so folgte alsbald eine Rast in der Gaststätte Siegfriedschmiede. Derart gestärkt fiel der Rückweg nach Edenkoben dann nicht schwer.

Nach einer weiteren Erfrischung kam erneut die Deutsche Bahn zum Einsatz, um die Wanderer bequem nach Neustadt an der Weinstraße zu bringen. An diesem Tag feierten die Neustädter das Deutsche Weinlesefest, den Höhepunkt der Weinfestsaison in der Pfalz. Dem Festreigen schlossen sich die Motorsportler zum Abschluss des Ausflugs gerne an, bevor man am späten Abend mit vielen schönen Eindrücken zum Ausgangspunkt zurückkehrte.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 01.11.2018