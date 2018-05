Musik am Lagerfeuer im alten Steinbruch

Anzeige

Lindenfels.Handgemachte, akustische Live-Musik in einzigartiger Lagerfeuer- Atmosphäre unter freiem Himmel: bereits zum dritten Mal lässt die Reihe Lagerfeuerkonzerte ihr Feuer brennen. Die Idee: ein Konzert mit außergewöhnlichen Künstlern mitten in der Natur am brennenden Lagerfeuer.

Als Konzertkulisse dient der Steinbruch in Lindenfels – mit Blick auf die Burg. Die Konzerte finden an zwei Abenden statt, am Freitag, 10. August, und Samstag, 11. August. Pro Abend ist die Zahl der Karten auf 200 begrenzt. Und das hat seinen Grund: Die Lagerfeuerkonzerte sind keine Massenveranstaltung.

„Unsere besondere Lagerfeuer-Atmosphäre entsteht durch den kleinen, persönlichen Rahmen“, erklärt Organisator Lennart Scheuren. Von den 200 verfügbaren Karten pro Abend werden nur 100 Karten im Vorverkauf angeboten. Das Besondere an diesen 100 Karten ist die Schlechtwettergarantie: Für die Konzertbesucher steht ein überdachtes Ausweichquartier bereit, falls das Wetter schlecht ist. So wie im vergangenen Jahr, als die Organisatoren mit Regenwetter kämpften und eines der beiden Konzerte kurzfristig absagen mussten.