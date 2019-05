Musik und Feuertanz

Fürth.Mystische Stimmung, magische Feuertänze, spektakuläre Artistik und atemberaubende Effekte zu bewegender Musik verspricht die Fürther Nacht. Das facettenreiche Festival, das der Gewerbeverein ausrichtet, startet heute (Samstag) um 18 Uhr.

Wundersame Wesen auf Stelzen entführen in die Welt der Fantasie. Feuertanz, Musik und Artistik lassen die Grenzen zwischen Fantasie und Realität verschwimmen. Die Künstler von Art-Artistica inszenieren spektakuläres Stelzentheater, jonglieren mit Riesenseifenblasen und präsentieren eine magische und atemberaubende Feuertanzshow.

Musik darf nicht fehlen, wenn bis um Mitternacht gefeiert wird. Auf fünf Bühnen geht es zur Sache. Am Marktplatz sorgt die Band Ehfoi mit einer Mischung aus Rock, Pop und Funk für Stimmung. Indie-Folk-Fans kommen vor der Alten Post bei „Idiots in the Crowd“ auf ihre Kosten. Am Gasthaus Grüner Baum stehen Schlager auf dem Programm, wenn das Rebellen-Trio loslegt. Unter dem Motto Rock unlimited zeigt am Autohaus Kilian die Band Fresh, was sie musikalisch zu bieten hat. Richtig hart wird es bei „Berg & Sohn“, wenn die Heavy-Metal-Formation Schmerzfrei ihrem Namen alle Ehre machen wird.

Gleichzeitig haben die Geschäfte heute bis 24 Uhr geöffnet. Die lange Nacht wird gekrönt von einem großen Feuerwerk gegen 22.30 Uhr. Schwungvoll präsentieren sich die Sportler des TV Fürth mit zwei Vorführungen: Rope-Skipping nennt sich der rasante Sport, der früher Seilspringen hieß und akrobatische Züge trägt. Für Sommergefühle soll eine Modenschau sorgen.

Eine Zone für Genießer wird das Schlemmerdorf am Amtsgericht. Vereine und Gastronomen verwöhnen die Gaumen dort mit Odenwälder und französischen Spezialitäten.

Den Startschuss geben die christlichen Jugendlichen im Rahmen eines Gottesdienstes auf dem Vorplatz der katholischen Kirche. Er steht unter dem Motto „Fürther Nacht for Future“. ik

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.06.2019