Gershwin, Porter, Mercer

Das Publikum erwarten einige der schönsten Lieder des 20. Jahrhunderts – zeitlose Klassiker aus den Federn von George Gershwin, Cole Porter, Johnny Mercer oder Rogers & Hart. Außer zumeist amerikanischen Titeln finden sich aber auch lateinamerikanische und französische Klassiker sowie einige deutschsprachige Perlen aus den 20er und 30er Jahren in dem Repertoire der Band.

Dabei spielt das Trio so frisch und unverstaubt, als wäre man mittendrin in der Zeit, da Musiker noch mit dem und für das Publikum spielten und Jazz noch keine verschrobene Kopfmusik war – sondern handgemacht, mit viel Kommunikation und vor allem Swing.

Der in Schlierbach lebende Maurice Kuehn wird in Lindenfels ein „Heimspiel“ haben und fängt mit seiner Stimme die Essenz der großen Interpreten wie Frank Sinatra, Nat Cole oder Louis Armstrong ein – und klingt doch ganz unverwechselbar. Manuel Seng und Max Jentzen sind sowohl sensible Begleiter als auch virtuose Solisten und seit mehr als sieben Jahren musikalische Weggefährten von Maurice Kuehn. Regelmäßiger Gast des Trios ist der Saxofonist Markus Ehrlich, der aus Berlin kommt.

„Natürlich hoffen wir auf gutes Wetter und Sonnenschein. Aber die Veranstaltung wird bei jedem Wetter stattfinden, notfalls im Bürgerhaus“, kündigte Armin Zeiss an. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 06.07.2018